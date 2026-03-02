Aydın'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-72, KB-87) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı