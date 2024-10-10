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Yunanistan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtilen 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtilen 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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