Yunanistan'ın ölüme ittiği 39 göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat saat 17.15 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 3 can salı içerisindeki 39 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Dikili İzmir 3. Sayfa Haberler

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