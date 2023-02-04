Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişiye müdahale edildi
3. Sayfa Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişiye müdahale edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişiye müdahale edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 12 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa