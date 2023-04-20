Yunanistan'daki tren kazası hakkında 228 sayfalık rapor yayınlandı

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan 228 sayfalık raporda, kazadan Yunanistan Demiryolları İşletmesi, Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan Larissa istasyon şefi sorumlu tutuldu.

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan 228 sayfalık raporda, kazadan Yunanistan Demiryolları İşletmesi, Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan Larissa istasyon şefi sorumlu tutuldu.

Yunanistan'ın Tempi Bölgesi'nde 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından 228 sayfalık rapor yayınladı. Raporda, ülkede bulunan demiryolları, demiryolları uyarı sistemleri ve sinyalizasyon altyapısının yenilenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, kazanın teknik yetersizlikler ve insan hatasından kaynakladığı vurgulandı.

İdari yönetimlerin yetersiz kararlarına değinilen raporda, kazadan Yunanistan Demiryolları İşletmesi (OSE), Demiryolu Düzenleme Kurumu ve kazada doğrudan payı bulunan ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin sorumlu olduğu açıkladı.

Tren faciası

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden yolcu treni, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti. iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. - ATİNA