Yunanistan'da Teknede Düşen Türk Kadının Başparmağı Koparıldı, Ameliyatla Kurtarıldı

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında ailesiyle tatil yaparken tekne içinde düşerek baş parmağı kopan 59 yaşındaki Türk vatandaşı Özlem Y., deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilerek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte teknede tatil yapan 59 yaşındaki Özlem Y., sert hava şartları nedeniyle tekne içinde dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu kadının baş parmağı koptu. İlk müdahalesi Leros Adası'ndaki hastanede yapılan yaralı, acil ameliyat edilmesi gerektiği için Bodrum'a sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait "Yaşam" isimli deniz ambulansı, yaralıyı Leros Adası'ndan alarak Bodrum Milta Marina'ya getirdi.

Marina'da hazır bekleyen ambulansla Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Özlem Y., burada 4 saat süren bir ameliyata alındı. Kazazedenin kopan parmağı başarılı bir operasyonla yeniden yerine dikildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Özlem Y.'nin, bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi. - MUĞLA