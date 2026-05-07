Yunanistan'ın Meriç sınırında silah operasyonu: 147 tabanca ele geçirildi, 13 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Yunanistan'ın Meriç bölgesinde düzenlenen operasyonda 147 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 13 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, silahların organize suç örgütlerine ulaştırılmak üzere getirildiğini belirtiyor.

İddialara göre, güvenlik güçleri, Meriç Nehri üzerinden gerçekleştirileceği değerlendirilen silah sevkiyatını önceden tespit etti. Bölgedeki hareketlilik üzerine operasyon hazırlığı yapan ekiplerin, sınır hattında belirlenen noktalara pusu kurduğu belirtildi.

Yunan medyasında yer alan iddialara göre, operasyon sırasında şüphelilerin taşıdığı çuvallar içerisinde toplam 147 adet tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Silahların organize suç örgütlerine ulaştırılmasının planlandığı ileri sürüldü. Ele geçirilen tabancaların bir bölümünün Yunanistan içerisinde kullanılacağı, bir kısmının ise Avrupa'daki farklı noktalara sevk edilmesinin planlandığı iddia edildi. Yetkililerin silahların menşei ve bağlantılarıyla ilgili kapsamlı inceleme başlattığı aktarıldı.

Meriç Nehri üzerinden geçiş iddiası

Operasyonun Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirildiği ve şüphelilerin botlarla sınırı geçmeye çalıştıkları sırada yakalandıkları belirtildi.

Yunan güvenlik kaynakları, operasyonun organize suç ağlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Olayın uluslararası boyutunun da araştırıldığı belirtiliyor.

"Daltonlar iddiası

Yunan basınında çıkan haberlerde, ele geçirilen silahların "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği, olayın bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır hattında son dönemde kaçakçılık, düzensiz göç ve organize suç operasyonlarının arttığı dikkat çekiyor. Özellikle Meriç Nehri çevresinde güvenlik güçlerinin hem kara hem de nehir hattında yoğun denetimler gerçekleştirdiği biliniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
