Yunanistan'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Yunanistan'da işçi sendikaları ve çeşitli örgütler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi. İşçi sendikaları ve çeşitli örgütler tarafından düzenlenen protestoda göstericiler, Eleftherias Parkı'nda ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını protesto etmek ve Yunanistan'ın Orta Doğu'da tırmanan çatışmaya dahil olmaması çağrısında bulunmak için Atina'da ABD Büyükelçiliği'ne doğru bir savaş karşıtı miting ve yürüyüş düzenledi.

Protestoda göstericiler, "Orta Doğu'yu kana buluyorlar, Yunanistan katliamdan uzak dur" ve "Amerikalılar, halkların katilleri" şeklinde sık sık ABD karşıtı sloganlar attılar. Bazı göstericiler ise ellerinde Filistin ve İran bayrakları taşıdı. Göstericiler, İran halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, çatışmaların bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundular.

ABD'nin söz konusu saldırıları Orta Doğu'daki enerji yollarını kontrol etme amacıyla düzenlediğini söyleyen göstericiler, İran'a yönelik askeri saldırıya karşı olduklarını belirttiler.

Göstericiler, Yunan hükümetinden doğrudan ya da dolaylı olarak ABD ve İsrail'e üs ve lojistik destek sağlayarak herhangi bir askeri operasyona katılmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Protesto, ABD Büyükelçiliği önünde barışçıl bir şekilde sona erdi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı