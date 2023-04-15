Yunanistan'a kaçmaya çalışan DEAŞ ve FETÖ mensupları yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, sınır hattında görevli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, sınır hattında görevli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve hudut kartalları, yaptıkları denetimlduyd 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE