Yunanistan'a kaçmaya çalışan DEAŞ ve FETÖ mensupları yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, sınır hattında görevli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubu, sınır hattında görevli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve hudut kartalları, yaptıkları denetimlduyd 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa