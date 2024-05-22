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Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler Karaada'ya sığındı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen can salında sürüklenen 17 düzensiz göçmen, kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkarak sığındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen can salında sürüklenen 17 düzensiz göçmen, kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkarak sığındı. Adaya sığınan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs saat 21.45'te Çeşme ilçesinde bulunan Karaada'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adada bulunan 17 düzensiz göçmenin, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde oldukları, sürüklenme anında ise kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıktııkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından ilçeye getirilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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