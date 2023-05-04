Yumurta çiftliğinde yangın çıktı: 8 bin 600 tavuk telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan yumurta çiftliğinde çıkan yangın neticesinde 8 bin 600 tavuk yanarak telef oldu.

Uzunalan Mahallesinde B.A. isimli kişinin kiralık olarak işlettiği yumurta çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını güçlükle söndürürken çiftlikte bulunan 8 bin 600 tavuk yanarak telef oldu. Yangını anlatan mahalle sakini Refik Saner, "Fanların olduğu bölgeden, arkadan başladı. Sesler arka bölümden geliyordu ve daha sonrasında rüzgarın etkisiyle bir anda ileri kadar gitti. Yumurta tavukları vardı, hayvanlar telef oldu" dedi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.