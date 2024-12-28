Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. arar öncesi son savunmasını yapmak için kürsüye gelen anne Yüksel Güran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SANKİ DÜNYA BENİM OLDU, ÇOK MUTLU OLDUM"

Savunmasına "Bütün annelere sesleniyorum" diyerek başlayan anne Güran, "Bana geçen duruşmada bir anne 'Başın sağ olsun' dedi. Sanki dünya benim oldu, çok mutlu oldum. İlk defa birisi bana baş sağlığı diledi. Bu dünyada insanlık kalmamış. Hayatımı anlatacağım. Ben evlendiğim gün Arif ile birbirimize söz verdik: Asla birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye. Ondan 7 çocuk dünyaya getirdim. Arif, alın teriyle bu yaşa getirdi" ifadelerine yer verdi.

İşte anne Güran'ın savunmasından kesitler;