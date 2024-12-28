Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar öncesi son savunmasını yapmak için kürsüye gelen anne Yüksel Güran, "Ben ilk gün mahkeme salonuna getirildim, burada bir anne bana başın sağ olsun dedi çok mutlu oldum. Çünkü kimse bana başın sağolsun deme fırsatı bulamadı" dedi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. arar öncesi son savunmasını yapmak için kürsüye gelen anne Yüksel Güran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"SANKİ DÜNYA BENİM OLDU, ÇOK MUTLU OLDUM"
Savunmasına "Bütün annelere sesleniyorum" diyerek başlayan anne Güran, "Bana geçen duruşmada bir anne 'Başın sağ olsun' dedi. Sanki dünya benim oldu, çok mutlu oldum. İlk defa birisi bana baş sağlığı diledi. Bu dünyada insanlık kalmamış. Hayatımı anlatacağım. Ben evlendiğim gün Arif ile birbirimize söz verdik: Asla birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye. Ondan 7 çocuk dünyaya getirdim. Arif, alın teriyle bu yaşa getirdi" ifadelerine yer verdi.
İşte anne Güran'ın savunmasından kesitler;
- O gün Narin benden toka istedi, düğün var diye gelinlik istedi. Kızıma kefen giydirdiler. O da yetmedi, onun kefenini de görmedim. Mezarını da göremedim. Evimizi yıktılar. Hangi vicdansız bunu yapıyor bize? Narin en son benden patates istemişti, cezaevinde görünce dayanamıyorum. Narin'i en son yıkadım saçını taradım o da benim saçımı taramıştı. Kızımı Kur'an kursuna gönderdim, o Kur'an beni çarpsın kızım daha eve gelmedi.
- Yemin ederim kimse evime gelmedi. 22 senedir evliyim, kavgamız olmadı. 8 çocuğu yoksullukla büyüttüm. Kimse bir kavgamıza şahit olmadı. Ne oldu da o gün kızıma kıyacağım?
- O gün son defa banyo yaptırdım. Benden patates istedi, cezaevinde yanıma patates geldiğinde ağlıyorum.
Dün bir avukat, Rojin'in babası için ağladı. Bir adam, 8 yaşındaki Narin'i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor. Hani diyor ya, '30 dakika ip aradım' diye. Suyun içine koyuyor, üzerine taş koyuyor. Sonra gelip namaz kılıyor. Ben Rojin'in babası için gözyaşı dökerim, sen dökme. Eminim, onlar da Narin için, bizim için ağlıyordur. Biz birbirimizi anlarız, sen değil.