Yüksekova'dan Diyarbakır'a helikopterle hasta sevki

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beyin damar tıkanıklığı teşhisi konulan hasta, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova Tümen Komutanlığı'nda rahatsızlanan 47 yaşındaki İ.E.'ye yapılan ilk incelemelerde beyin damar tıkanıklığı (SVO) teşhisi konuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Hasta, Yüksekova'dan havalanan helikopter ambulansla Diyarbakır'a nakledildi. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırılan İ.E., burada tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı