Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışına Karşı Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 117. Yüksekova Şefliğine ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçenin hayat damarı niteliğindeki dört ana karayolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji Müdürlüğünün peş peşe yaptığı uyarıların ardından bölgede beklenen yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Kar yağışının etkisini hızla artırması üzerine, ulaşımın aksamaması adına kritik öneme sahip olan Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca karayollarında ekipler teyakkuza geçti.

Bu kapsamda, Yüksekova 117. Şube Şefliğine bağlı görevli personeller, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden mesai yaparak, dört ana hat üzerindeki karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Öte yandan, bölgede gece saatlerinde de devam etmesi beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerin hazır bekletildiği ve karayollarındaki çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ