Yüksekova'da yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı aksatırken, bir halı sahanın çatısının biriken karın ağırlığına dayanamayarak çökmesine neden oldu. Olay anında kimsenin olmaması olası yaralanmaları önledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bir halı sahanın çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İlçe genelinde bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aşması sonucu, Esenyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı çöktü. Çatısı tamamen çöken tesiste, olay anında kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları, yoğun yağış nedeniyle güçlükle yürütüldü. Tesis sahiplerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Ulaşımda kar ve çığ mücadelesi

Kar yağışının yanı sıra olumsuz hava nedeniyle ulaşımı da etkiliyor. Karayolları ekipleri, çok sayıda kapalı köy yolunu açmak için iş makineleriyle yoğun bir mesai harcıyor.

Yetkililer, kar kalınlığının riskli seviyeye ulaştığı Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde çığ tehlikesinin sürdüğünü belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

