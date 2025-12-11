Haberler

Yüksekova'da Yerli Malı Haftası sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi: 40 öğrenci hastanelik oldu

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde tüketilen yiyeceklerden dolayı yaklaşık 40 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi. Durumun hızla kötüleşmesi üzerine okul yönetimi, vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın hemen ardından kısa sürede okula intikal eden sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi sınıflarda gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 öğrenci, tedbir amacıyla ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Öğrencilerin sağlık durumu iyi, yetkililer hastaneye koştu"

Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, zehirlenme şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları öğrenildi. Olayın duyulmasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi gören öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
