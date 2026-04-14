Yüksekova'da zehir tacirlerine ağır darbe: 211 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İran'dan gelen iki tırda toplam 211 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen iki tır, güvenlik güçlerinin radarına takıldı. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü hem fiziksel hem de teknik takip sonucunda durdurulan tırlarda yapılan detaylı aramalarda 126 kilogram skunk, 85 kilogram toz esrar olmak üzere toplamda 211 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Sınır hattında uyuşturucu trafiğine geçit vermeyen Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu büyük yakalamayla birlikte bölgedeki uyuşturucu sevkiyatına ağır bir darbe indirmiş oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
