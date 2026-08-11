Yüksekova'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki 30 AAB 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 HZU 107 plakalı otomobil ile 30 AK 247 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı