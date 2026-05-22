Peynir bidonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagajındaki plastik bidon içerisinde 26,3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 21 Mayıs 2026 tarihinde Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, şehirlerarası yolcu otobüsünün bagaj kısmında emanet olarak bulunan plastik bidon içerisinde 26,3 kilogram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
