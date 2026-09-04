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Yüksekova'da Rögar Çukuru Kazası: 6 Yaralı

Yüksekova'da Rögar Çukuru Kazası: 6 Yaralı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki minibüsünün yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki minibüsünün yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında meydana geldi. Kamışlı köyüne ait 30 AAK 855 plakalı minibüs, seyir halindeyken yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç savrularak yoldan çıktı. Kazada minibüste bulunan A.Ö., M.O., H.O., M.Ö., S.Ö. ve E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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