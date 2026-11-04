Yüksekova'da kumar operasyonunda işletmeye ve kumar oynayanlara ceza uygulandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen binaya operasyon düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler devam ediyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında bir binada kumar oynatıldığı tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında iş yeri sahibi ve çalışan hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara ise Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, işletmede kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesine ilişkin mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari yaptırımlar uygulandı. İşletmenin faaliyetleri sırasında tespit edilen diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle de ilgili kurumlarca idari işlemler gerçekleştirilerek para cezaları uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı