Yüksekova'da kumar operasyonunda işletmeye ve kumar oynayanlara ceza uygulandı

Yüksekova'da kumar operasyonunda işletmeye ve kumar oynayanlara ceza uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimlerinde bir binada kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi ve çalışan hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynayanlara idari para cezası, işletmeye de tütün ve diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen binaya operasyon düzenlendi.
Yüksekova ilçesinde kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler devam ediyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında bir binada kumar oynatıldığı tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında iş yeri sahibi ve çalışan hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara ise Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, işletmede kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesine ilişkin mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari yaptırımlar uygulandı. İşletmenin faaliyetleri sırasında tespit edilen diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle de ilgili kurumlarca idari işlemler gerçekleştirilerek para cezaları uygulandı.