Yüksekova'da kamyonetler çarpıştı: 8 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki Beşatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 30 AAF 009 ve 65 FC 780 plakalı kamyonetler, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı