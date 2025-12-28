Yüksekova'da karla mücadele aracı devrildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele aracı, çalışma yaptığı sırada devrildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Karlı köyü yolunda meydana geldi. 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ekipler tüm yolları açmak için seferber oldu. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı iş makinesi ilçenin Vezirli, Gürdere, Karlı ve Kamışlı köyüne kadar yol boyu karla mücadele çalışmasına başladı. Karlı (Befircan) köyü yolunda çalışma yapıldığı sıra iş makinesi devrildi. İş makinesinin devrilmesi sonucu içinde bulunan operatör yara almadan çıktı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, aracı kurtarmak için çalışma başlattı. - HAKKARİ