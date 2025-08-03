Yüksekova'da Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Yüksekova'da Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki jandarma ve sağlık ekipleri, devrilen araç içinde sıkışan şoförü çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gürkavak köyü Tokağaç mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen araç içinde sıkışan şoförü çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından şoförün cansız bedeni çıkarılarak, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar

Yeni sezon formalarında taraftarları üzecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.