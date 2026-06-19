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Yüksekova'da hafriyat yüklü kamyon devrildi

Yüksekova'da hafriyat yüklü kamyon devrildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafriyat taşıyan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücü yara almadan kurtulurken, bölge sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafriyat taşıyan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova çevre yolunda seyir halinde olan ve hafriyat taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 BC 920 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ilk müdahalesi ayakta yapıldı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı.

Son dönemde ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı çevre yolunda sıklıkla kazaların yaşandığı belirten bölge sakinleri, güzergahta güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Öte yandan, aynı bölgede dün bir başka araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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