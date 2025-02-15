Yüksekova'da Gizli Buzlama Kazaya Neden Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gizli buzlamadan dolayı iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde İpekyolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 2 otomobil akşam saatlerinde İpekyolunda gizli buzlamadan dolayı çarpıştı. Kazayı gören hemen ekiplere haber vermesiyle, bölgeye gelen ekipler ilk müdahalede bulunarak araçları yol kenarına kaldırdı. 2 araç maddi hasarlı olmasından dolayı çağrılan çekicilerle kaza yerinde kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ