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Yüksekova'da düğün organizasyon işçisi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova'da düğün organizasyon işi yapan Hasan Tekin (30), köyde biten düğün sonrası malzemelerini toplamaya çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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