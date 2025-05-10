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Yüksekova'da Derede Akıntıya Kapılan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca köyünde, serinlemek amacıyla daldığı Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılan 18 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, gencin bulunması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova Dağlıca köyünde bir genç derede akıntıya kapıldı: Arama çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Yüksekova ilçesinin Dağlıca' köyünde geçen Avaşin Deresi'ne düşüp akıntıya kapılan 18 İ.K genç için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Dağlıca köyünde piknik yapmaya giden İ.K genç, serinlemek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapıldı.

Kısa sürede gözlerden kaybolan genç için ekipler ve çevredekiler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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