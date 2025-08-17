Yüksekova'da Dere Kenarında Düşen Çocuk Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dereye inerken dengesini kaybederek duvardan düşen çocuk yaralandı.

Olay, Yeşildere Mahallesi'ndeki Büyükçay Deresi kenarında meydana geldi. İddialara göre, 12 yaşındaki F.E. adlı çocuk, sıcak havada serinlemek için dereye inerken dengesini kaybederek duvardan düştü. Yaralanan çocuğun yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuğu Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan F.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililerden uyarı: "Dere hem kirli hem tehlikeli"

Öte yandan yetkililer, Büyükçay Deresi'nin hem kirlilik hem de güvenlik açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, suya girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen özellikle çocuklar dereye girmeye devam ederken, son olay uyarıların ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdi. - HAKKARİ