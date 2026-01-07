Haberler

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı, köprüden düştü

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı, köprüden düştü
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü. Sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil köprüden düştü.
  • Kazada sürücü ve 3 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
  • Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olarak belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ayhan idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Gedikli (Gove) mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

BUZLANMA NEDENİYLE KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
