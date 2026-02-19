Haberler

Yüksekova'da silahla başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı

Yüksekova'da silahla başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki Ferhat Gezen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Güngör Mahallesi'ndeki Ak Mercan mevkiinde silah sesi duyan çevre sakinleri, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin 23 yaşındaki Ferhat Gezen olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gezen'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı haber alan gencin yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğunun tespiti için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
