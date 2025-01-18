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Yüksekova'da Başıboş Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki E.T. ağır yaralandı. Olay, karda yürüyen kız çocuğunun köpekler tarafından boynundan ısırılması sonucu gerçekleşti.

Yüksekova'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 12 yaşındaki kız ağır yaralandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 yaşındaki E.T isimli kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. E.T isimli kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Boynundan ağır yaralanan E.T. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüksekova'da Başıboş Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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