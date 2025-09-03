Yüksekova'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş bir arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Esenyurt Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önleyerek söndürdü.

Bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktığını belirtti. - HAKKARİ