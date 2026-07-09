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Hakkari'de 57 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Hakkari'de 57 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 57 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 57 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli bir araç tespit edildi. Yüksekova ilçesinde 8 Temmuz 2026 tarihinde durdurulan araçta yapılan aramada, 90 parça halinde 57 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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