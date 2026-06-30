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Yüksekova'da dev narkotik operasyonu: Yarım tonu aşkın esrar ele geçirildi

Yüksekova'da dev narkotik operasyonu: Yarım tonu aşkın esrar ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona imza atıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde düğmeye basıldı. Güvenlik güçlerinin kararlı takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatçılarına ve ticaretini yapanlara ağır bir darbe indirildi. Yapılan aramalarda; 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli zehir taciri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın sağlığını ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin, güvenlik güçlerinin azimli ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz olarak sürdürüleceğini vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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