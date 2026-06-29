Hakkari'de aranan şahıs 45 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis takibi sonucu minibüsünde gizlenmiş 45 kilogram toz esrarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs, 45 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesinde kullandığı minibüs içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ