Yüksekova'da 300 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Yüksekova'da 300 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada, bir tırda 300 kilogram afyon sakızı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova Esendere Gümrük Kapısında bir tırda yapılan aramada 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, 23 Temmuz 2025 tarihinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Sahası'na gelen Türk plakalı bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada, ahşap kasalar içerisinde bulunan mermer blokların arasına gizlenmiş halde 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheli maddenin, mermer görünümlü plastik içerisine gizlenerek yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Uyuşturucu maddeye ve taşıyan araca el konulmuş olup, olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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