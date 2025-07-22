Yüksekova'da 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Yüksekova ilçesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa