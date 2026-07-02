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Yüksekova'da 11 kilo skunk ele geçirildi

Yüksekova'da 11 kilo skunk ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan getirildiği belirlenen 11 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

İran'dan uyuşturucu madde getirileceği ve batı illerinde satışının yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine 7'nci Hudut Alay Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Meydan Bölük Komutanlığı ve Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda, İran uyruklu V.K. isimli şüpheliyle birlikte iki çuval içerisinde dört paket halinde toplam 11 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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