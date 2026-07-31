Yüksek kar vaadiyle, vatandaşları 850 milyon lira dolandıran örgüte operasyon: 17 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yüksek kar vaadiyle, vatandaşları 850 milyon lira dolandırarak, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince 4 ilde düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksek kar vaadiyle vatandaşları kıymetli maden ve döviz alım satımı yapmaları için ikna ederek, 850 milyon lira dolandırarak, haksız kazanç sağladığı öne sürülen, liderliğini Y.K. isimli şahsın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüphelilerin hesap hareketleri MASAK ve vergi başmüfettişleri tarafından tek tek incelendi. Hazırlanan finansal analiz bilirkişi raporunda, Y.K liderliğindeki örgütün, mağdurlardan para temin ederek zaman kısıtlaması olmaksızın kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle hızlıca yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.

4 ilde 17 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, yürütülen soruşturmada, şahsın, eylemi 12 mağdura yönelik gerçekleştirdiği belirlendi. Araştırmalar neticesinde, örgütle bağlantılı 25 şüpheli tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul başta olmak üzere, Antalya, Ankara ve Sakarya'da, 21 ev ile 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 6 iş yerine ve şahısların tüm mal varlıklarına da el konuldu. Ekiplerce, adreslerde çeşitli dijital materyal ve altın da ele geçirildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı