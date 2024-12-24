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Yük Treni Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Yük Treni Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Minibüs, sinyalizasyon uyarılarına rağmen geçmeye çalışırken kaza gerçekleşti.

Yük treni servis minibüsüne çarptı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar 2. Işıklar mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. yönetimindeki 34 HCL 646 plakalı servis minibüsü, sinyalizasyon uyarılarına rağmen geçmeye çalışınca Edirne'den İstanbul'a yük taşıyan trenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle Devlet Demiryolları'na ait sinyalizasyon sistemi hasar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu tehlikeye karşı güvenlik önlemleri aldı. Hurdaya dönen servis aracı ve trenin hasar gördüğü kazada, çevrede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa
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