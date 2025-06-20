Yücebağ'da Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Yücebağ'da Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran 2024'te çıkan yangında hayatını kaybeden 15 kişi, ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen anma töreninde yad edildi. Aileleri ve mahalle sakinleri mezarları başında dualar etti.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran 2024 gecesi çıkan yangında, 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 70 kişi yaralanmıştı. Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangında hayatını kaybeden vatandaşlar, ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen törenle anıldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde düzenlenen anma programında, yangında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yangında yakınlarını kaybeden aileler, mezarları başında gözyaşı döktü.

Anma törenine hayatını kaybedenlerin aileleri, mahalle sakinleri katıldı.

Yücebağ Mahallesi'nde yangın faciasında hayatını kaybeden Hasan Demir, Nuri Demir, Mezher Demir, Şehmus Demir, Taliha Demir, Kerime Erdenli, Zekiye Erdenli, Azad Yılmaz, Remzi Yılmaz ve Resul Yılmaz için mezarları başında ayrı ayrı dualar okundu.

Olay, 20 Haziran 2024 gecesi Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Mardin'in Mazıdağı ilçesine kadar büyümesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda hayvan telef olmuş ve tarım arazileri zarar görmüştü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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