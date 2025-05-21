YRP İlçe Başkanı Fatih Koç Gözaltına Alındı

YRP İlçe Başkanı Fatih Koç Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde YRP İlçe Başkanı Fatih Koç, trafik tartışması sırasında ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Yeniden Refah Partisi (YRP) İlçe Başkanı Fatih Koç'un ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında Vezirköprü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle ilçede çeşitli kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar sırasında YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un aracıyla trafiğe kapalı olan yoldan geçmek istemesi üzerine, görevli polis ve bekçilerle arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası Koç, ekipler tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gözaltı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adli ve idari soruşturma

Konuya ilişkin Samsun Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan; Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu YRP Vezirköprü İlçe Başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konu ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Fatih Koç'un olay sonrası bir geceyi ilçe polis karakolundaki nezarethanede geçirdiği ve görevli güvenlik güçlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.