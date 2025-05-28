Yozgat'tan Çalınan Araç Aksaray'da Bulundu

Yozgat'tan Çalınan Araç Aksaray'da Bulundu
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan araç, Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek bulundu. Araç sahibi yerine ulaştırılırken, aracı çalan şüpheli de yakalandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan araç, Aksaray'da bulundu.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.K.'ya ait aracın çalındığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araca ulaştı. Aracı B.T.'nin çaldığı ve şüphelinin Aksaray'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalıntı araç Aksaray'da bulundu. Ancak şüpheli ikinci bir aracı çalarak kaçma girişiminde bulundu. B.T. çaldığı ikinci araçla birlikte yakalandı.

Çalıntı araç sahibine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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