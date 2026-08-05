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Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Çekerek ilçesinde sit alanda izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, araçlarında alan tarama cihazı, yılan kamera, hilti, jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çekerek ilçesinde sit alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yaptığı değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda alan tarama cihazı, yılan kamera, hilti, jeneratör ile kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Daha sonra şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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