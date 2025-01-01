Yozgat'ta Yeni Yıl Denetimleri Tam Gaz Devam Ediyor

Yozgat'ta 2024'ün son dakikalarından 2025'in ilk saatlerine kadar denetimler kesintisiz olarak devam etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 11 ekip ve 32 personel görev aldı. Denetimler Akdağmadeni, Aydıncık ve Sarıkaya'da yapıldı.

367 kişi sorgulandı, 1 kişi yakalandı. 193 araç sorgulandı, 5 araca cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi. 2 umuma açık iş yeri denetlendi. 3 metruk bina, 2 park bahçe, 3 okul ve çevresi kontrol edildi. - YOZGAT