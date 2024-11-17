Yozgat'ta Yağışlı Havada Tır Kaza Yaptı, Trafik Durdu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle yoldan çıkan tırın kasası yolu boydan boya kaplarken, trafik kısa süreliğine durdu.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Sarıkaya İlçesine bağlı Sarıhamzalı Köyü yakınlarında yağışlı havanında etkisi ile kontrolden çıkan tır şarampole indi. Tırın kasası yolu boydan boya kaplayınca, trafik jandarma ekipleri gelene kadar durdu. Jandarma ekiplerinin kaza yerine gelmesinin ardından kısa sürede tır yolun ortasından kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı. - YOZGAT