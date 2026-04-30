Yozgat'ta uyuşturucu yetiştirme düzeneği ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu yetiştirme malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde 2 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram skunk maddesi, 2 adet iklimlendirme sistemi, 3 çuval gübre, 14 adet sıvı gübre, 31 adet dikime hazır saksı, 16 kök pet bardağa ekili skunk bitkisi ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi.
Şüphelilerin haklarında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT