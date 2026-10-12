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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 4 bin 600 lira ele geçirildi

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 4 bin 600 lira ele geçirildi
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Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu, 2 pipet, paketleme malzemesi ve eldivene gizlenmiş 4 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. 2 kişi cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Tespit edilen şüpheliler M.B. ve S.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 pipet, paketleme malzemesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen eldiven içine gizlenmiş 4 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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