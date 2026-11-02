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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 128 sentetik ecza hap ve 5 bin lira ele geçirildi

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 128 sentetik ecza hap ve 5 bin lira ele geçirildi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin otomobillerinde 128 sentetik ecza hap, 10.48 gram sentetik ecza hap içinde bulunan toz ve 5 bin lira ele geçirildi, yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ta sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Tespit edilen şüpheliler A.B.T., İ.Ç. ve F.Y.'nin otomobillerinde yapılan aramalarda 128 adet sentetik ecza hap, 10.48 gram sentetik ecza hap içinde bulunan toz ve 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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